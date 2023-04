PSG - Mercato : Messi a confirmé vouloir revenir au Barça à Busquets et Alba !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Pour ceux qui en doutaient encore, Lionel Messi a bien l'intention de revenir au FC Barcelone. Sport le confirme ce mardi dans un article où il est écrit qu'au sein du vestiaire blaugrana, on sait que l'Argentin a fait d'un comeback son objectif prioritaire. Cette certitude s'appuie sur des échanges entre plusieurs cadres, comme Sergio Busquets et Jordi Alba, et le champion du monde. Les Barcelonais seraient enthousiasmés à l'idée de pouvoir travailler ou retravailler avec celui qui est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps.