FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi a encore son départ du Barça en travers de la gorge

Mais alors que le Barça commence à faire des pieds et des mains pour faire revenir la Pulga à l'issue de son contrat avec le PSG, c'est-à-dire l'été prochain, la star argentine et son clan resteraient très marqués par les conditions de son départ précipité de Barcelone, selon les informations de la journaliste argentine, Veronica Brunati. Le Barça va donc devoir panser les plaies du sextuple Ballon d'Or pour le convaincre de faire son retour au Camp Nou.

Messi and his family have suffered a lot because they had to leave Barcelona. Laporta has to make a great effort to restore his relationship with Messi.



— @verobrunati