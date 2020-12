FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi à Paris, pourquoi ce n'est plus un fantasme

Zapping But! Football Club Juventus Turin - FC Barcelone : notre simulation FIFA 21 (2ème journée - Ligue des Champions)

Et si le fantasme n'en était plus un ? Et surtout qu'il devenait réalité pour tous les amoureux du PSG, pressés, on l'imagine, d'accueillir, et même les bras ouverts, le meilleur joueur du monde au sein de leur effectif. Lionel Messi à Paris, cela a longtemps fait sourire. Avant que la Pulga, pas plus tard qu'au printemps dernier, provoque une déflagration mondiale en annonçant qu'il voulait quitter la Catalogne. Le FC Barcelone, très clairement, n'est plus au niveau des grands d'Europe et Messi, lui, souhaite s'y accrocher.

On sait ce qu'il est advenu de ses envies de départ : son contrat le contraignait à rester une saison de plus. Ce qui n(est plus le cas à l'heure actuelle. A compter du 1er janvier, en effet, Messi peut signer où bon lui semble. Et Paris fait figure de réelle possibilité. Comme il a été longuement expliqué au cours de l'émission El Transistor, de la Onda Cero, voir l'Argentin au Parc des Princes ne fait plus du tout figure de rêve. Neymar y mettra tout son poids, quant aux Qataris, ces derniers sont financièrement en mesure de le convaincre.

Seul obstacle, et ça ne retire rien au projet parisien de faire signer Messi, Pep Guardiola à Manchester City...Messi en dira peut-être plus, ce soir, lors de l'entretien de plus d'une heure qu'il a accordé à une chaîne de télévision espagnole.