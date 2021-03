FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi aurait annoncé sa décision à Laporta

La deuxième mi-temps du match entre le PSG et le FC Barcelone va reprendre au Parc des Princes. Lionel Messi a alterné le chaud et le froid lors des 45 premières minutes, inscrivant un but sensationnel à la 37e minute, d'une frappe de trente mètres dans la lucarne de Navas, avant de voir le gardien costaricain stopper son pénalty dans les arrêts de jeu. PSG-Barça, c'est un peu l'avenir potentiel et le présent du sextuple Ballon d'Or, en fin de contrat en juin.

L'hypothèse d'un départ en MLS étudiée

Le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, croit dur comme fer qu'il peut prolonger son génie, avec qui il s'entend bien depuis l'époque où il effectuait son premier mandat de président (2003-06) et qui voyait La Pulga émerger en équipe première. Pour cela, il serait prêt à recruter le Kun Agüero, également en fin de contrat à Manchester City, et qui est un ami proche de Messi.

Mais le journaliste anglais Christian Martin, qui travaille pour ESPN et le magazine argentin El Grafico, assure ce soir que l'attaquant est toujours déterminé à quitter le FC Barcelone à la fin de la saison ! Malgré la nouvelle direction. Martin prétend que le PSG et Manchester City continuent à être les favoris pour l'accueillir mais que l'hypothèse d'un départ en MLS existe bel et bien.