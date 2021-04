FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi aurait une préférence entre Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Lionel Messi attend avec gourmandise le Clasico de samedi face au Real Madrid (21h). En attendant, les rumeurs autour de son avenir vont bon train. Hier soir, José Alvarez a sorti ce que Josep Pedrerol a qualifié de « bombe mondiale » à ce sujet : Messi a décidé de rester au FC Barcelone !

Le journaliste espagnol est clair. « La réflexion de Messi est très avancée et aujourd’hui il a décidé de rester au Barça, a-t-il affirmé sûr de son coup. Il a été déçu ces derniers mois mais il est heureux ici, où sa famille est épanouie. » Messi, courtisé par le PSG et Manchester City, privilégierait donc le projet sportif, avec l’assurance de Joan Laporta de compter sur un effectif compétitif la saison prochaine.

« Si Messi reste, mon vote serait pour Mbappé »

Les noms de Kylian Mbappé (PSG, 22 ans) et d’Erling Haaland (Borussia Dortmund, 20 ans) sont au centre des rumeurs avant le mercato. Qui serait le meilleur choix pour évoluer avec Messi ? « Je continue de penser que Mbappé serait mieux pour le jeu du Barça qu’Haaland, assure le journaliste de Mundo Deportivo Francesc Aguilar. Le Français combine mieux et le Norvégien est plus brut. Alors oui, le second est plus tueur mais si Lionel Messi reste comme espéré, mon vote serait pour Mbappé. »