FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi, décision prise avant le Clasico ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Si Oriol Domenech a de bonnes infos, d'ici 17 jours, on saura. On saura si Lionel Messi a décidé de prolonger avec le FC Barcelone ou d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Le journaliste catalan explique en effet que l'attaquant argentin va rencontrer Joan Laporta avant le Clasico face au Real Madrid prévu le 10 avril au stade Di Stefano et qu'une décision sera alors prise concernant son avenir.

Les derniers échos des médias catalans assurent que Messi et Laporta ont déjà longuement discuté lors du déplacement à San Sebastian le week-end dernier. Et les échanges auraient été suffisamment positifs pour que le nouveau président du FCB soit désormais optimistes concernant une prolongation de contrat.

Pour l'heure, aucune offre n'est arrivée à Jorge Messi, père de Lionel qui gère ses intérêts. Ni de la part du Barça, ni de la part du PSG ou de Manchester City. Mais si Domenech a raison, ça ne devrait plus tarder…

🚨🗣️ @orioldomenech: "I think we will go to the clasico knowing what Messi will do [Stay at Barça or leave]. They [Lionel Messi and Joan Laporta] will talk very soon." 🤝🔜✅



[@OnzeTv3] pic.twitter.com/3v1f1FpnjZ