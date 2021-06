FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi, des fuites orchestrées pour cacher une vérité inquiétante ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Lionel Messi (34 ans) va peut-être bientôt prolonger son contrat au FC Barcelone. L’attaquant argentin, déjà qualifié pour la deuxième phase de la Copa América, devrait signer une extension de bail de deux ans avant de filer en MLS.

En attendant, L’Équipe fait savoir que le PSG reste à l’affût même s’il sait que ses chances de le voir Messi se détourner du Barça sont de plus en plus minimes. Le quotidien sportif laisse même entendre que toutes les fuites des journalistes et autres insiders lâchées en rapport avec son avenir seraient orchestrées par Joan Laporta pour rassurer les supporters !

Laporta veut une annonce d'ici à mercredi soir

« Le club fait régulièrement fuiter auprès d’influents journalistes que les négociations avancent bien, peut-on ainsi lire dans L’Équipe. Laporta et Jorge Messi discutent fréquemment sur les conditions d’un nouveau contrat mais plusieurs aspects importants faisaient encore l’objet de tractations ces derniers jours (année optionnelle ou non, montage financier, reconversion, etc.). La direction blaugrana pousse auprès de l’entourage du joueur pour sceller un accord de principe d’ici à mercredi soir, date de la fin de son contrat. Le Barça veut en effet éviter à tout prix que son joyau, ne soit plus lié au club pour la toute première fois de sa carrière. »

Voici la une du journal L'Équipe du lundi 28 juin

