FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi, Doha aurait lancé une bombe pour brouiller son avenir !

Joan Laporta est bien le nouveau président du FC Barcelone. Après avoir occupé ce poste entre 2003 et 2010, l’homme d’affaires espagnol a écrasé la concurrence en obtenant près de 54% des voix. Il devance largement Victor Font et Toni Freixa et a déjà annoncé haut et fort son premier objectif : prolonger Lionel Messi (33 ans) !

« Leo et son épouse Antonella ont toujours aimé Paris »

Pour l’heure, le Qatar Today affirme que ce même Messi viendrait d’acheter une maison à Paris, ce qui relancerait évidemment les rumeurs d’une arrivée du capitaine du FC Barcelone au PSG cet été. Sauf que Francesc Aguilar n’y croit pas une seconde et laisse même entendre qu’il s’agit d’une rumeur lancée par Doha pour faire son jeu dans de possibles négociations !

« Leo et son épouse Antonella ont toujours aimé la Ville Lumière, notamment pour la visiter et y faire du tourisme, rappelle le journaliste de Mundo Deportivo. De là à assurer que Messi est proche du PSG, comme s’aventure à le dire le média basé à Doha, il y a un fossé. » Creusé par les dirigeants qataris pour brouiller les pistes au sujet de l'avenir de l'attaquant argentin ?