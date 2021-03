FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi envoie un nouveau signe fort pour son avenir !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le PSG affrontera le FC Barcelone mercredi en 8es de finale retour de la Ligue des champions (21h). Mauricio Pochettino et Abdou Diallo ne veulent plus entendre parler de la remontada en référence à l’élimination rocambolesque du PSG face à ce même Barça en mars 2017.

Lionel Messi (33 ans) faisait alors partie de l’équipe blaugrana qui avait su renverser les champions de France au Camp Nou (0-4 puis 6-1). Depuis, l’attaquant argentin a bien failli quitter le club catalan au mercato estival avant de tourner les talons.

Messi a voté pour la première fois à l'élection de la présidence

Son avenir est au coeur de toutes les rumeurs avant le mercato estival mais force est de constater que Messi s’investit de plus en plus dans le futur du FC Barcelone. Non seulement il est redevenu totalement impliqué sur le terrain mais en plus il conseille le jeune Ilaix Moriba et... a voté pour la première fois à l’élection de la présidence ce dimanche !

Son passage aux urnes a été immortalisé par les médias espagnols ce jour. Ces derniers voient un signe fort pour son avenir personnel... au Barça. « L’image de Lionel Messi, capitaine du Barça, votant à l’élection de la présidence du club, est un signe fort de son investissement avec l’entité blaugrana, témoigne le journaliste de Mundo Deportivo Francesc Aguilar. Au même titre que Sergio Busquets et on imagine Gerard Piqué un peu plus tard, les trois capitaines. Implication. »