FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi n’a pas digéré la pilule Neymar

Javier Bordas avait des choses à dire ce dimanche. Interrogé dans les colonnes de Mundo Deportivo, l’ancien dirigeant du FC Barcelone a dévoilé une montagne de secrets bien gardés par le club catalan. Notamment celui d’un transfert proche de Kylian Mbappé en provenance de l’AS Monaco pour remplacer Neymar à l’été 2017. À propos du départ de Neymar au PSG, ce même été, Bordas explique que Lionel Messi et son influence n’y sont pour rien.

« Je connais la raison pour laquelle Neymar a quitté le FC Barcelone mais je préfère que ce soit lui qui la donne, a-t-il expliqué mystérieux. Il me l’a déjà donnée à moi et ce n’est pas la raison d’une quelconque trop grande influence de Messi. Neymar veut être le numéro un et il sait qu’il l’aurait été quand Messi aurait cessé de l’être, mais il était disposé à être le numéro 1 bis avec Messi. »

« Messi reste avec cet arrière-goût »

Deux ans plus tard, le Barça a donc tout fait pour faire revenir Neymar et faire plaisir à Messi. Le deal a capoté, ce que n’a jamais vraiment oublié « La Pulga. » « Son retour était très sérieux, nous l’avons tenté de toutes les manières possibles, a-t-il affirmé dans le journal catalan. Nous étions très proches à tel point que Neymar croyait aussi qu’il allait venir ! Moi aussi, car tout était en place. Il y a finalement eu une différence de 20 millions d’euros à cause de son père, ce qui a empêché les deux clubs de boucler l’opération. Je pense que Messi reste avec cet arrière-goût qu’on lui avait promis que Neymar reviendrait à la maison et qu’il ne l’a finalement pas fait. »