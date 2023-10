FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi n’est pas la priorité du Barça cet hiver

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis dimanche matin, on le sait : Lionel Messi va avoir droit à une longue trêve en MLS. En effet, l’Inter Miami – qui a été battu par le Cincinnati FC ce week-end (0-1) – ne participera pas aux play-offs pour le titre américain… et sera en vacances dès la fin du mois d’octobre et ce jusqu’à fin février.

Vitor Roque et rien d’autre ?

Ce cas de figure ouvrait la porte d’un prêt de quelques mois de Lionel Messi (36 ans), évoqué du côté du FC Barcelone. Une perspective évoquée par Sport mais démonté par le journaliste de Mundo Deportivo Fernando Polo, lequel assure que la venue du septuple Ballon d’or n’est « même pas une option ».

Si le Barça a beaucoup de respect pour Messi et a envisagé plus d’une fois son retour, sa venue cet hiver semble impossible du fait des contraintes du fair-play financier. La priorité du club blaugrana est de pouvoir inscrire sa pépite Vitor Roque pour le mois de janvier et, pour ça, il a déjà besoin de dégager 40 M€. Alors ajouter le salaire d’un Messi dans les contraintes de l’hiver…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Du club, ils disent qu’avec tout le respect qu’il y a pour Messi,

la priorité est d'inscrire Vitor Roque en janvier et que se faire prêter Messi n'est même pas une option car la Liga comptabiliserait un gros FPF nécessaire. @ffpolo — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) October 8, 2023

Podcast Men's Up Life