FC Barcelone, PSG – Mercato : Messi préparerait déjà son avenir... à Paris !

Lionel Messi (33 ans) prolongera-t-il au FC Barcelone à l'issue de la saison ? Si la star argentine a rencontré Joan Laporta à plusieurs reprises pour évoquer son avenir et celui du projet, Messi n'aura pas d'offre formelle de prolongation avant la fin du championnat de Liga. Date où il a décidé d'arrêter sa réflexion. Du côté du Barça, on se sert de ce laps de temps pour effectuer un audit interne et étudier tous les paramètres économiques.

Une agence a été mandatée pour lui trouver un logement

Côté PSG, on n'a pas encore officiellement bougé pour Lionel Messi, axant le travail sur la prolongation prioritaire de Kylian Mbappé. Cependant la rumeur Messi va repartir de plus belle après les ultimes révélations du 10 Sport. En effet, selon le site internet de l'hebdomadaire une agence immobilière spécialisée dans les biens de luxe recherche actuellement un domicile parisien à la star du Barça.

Cela fait déjà quelques semaines que la Pulga est en recherche dans la région parisienne mais l'intéressé a déjà retoqué plusieurs logements ne correspondant pas suffisamment à ses critères. Particularité de cette demande de l'entourage de Messi ? Le sextuple Ballon d'Or et son entourage chercheraient un « bien habitable de suite » et sans travaux. Un signe évident de sa volonté de vivre dans la Capitale dès l'été prochain ?