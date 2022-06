FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi privé de retrouvailles avec Suarez à cause d'icardi ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Très proches sur le terrain comme dans la vie, au point de partager régulièrement leurs vacances en famille, Lionel Messi et Luis Suarez avaient un projet pour leur fin de carrière : raccrocher les crampons ensemble, du côté des Etats-Unis, par exemple à l'Inter Miami de David Beckham. Cette ultime aventure devait débuter à l'été 2023, à l'issue du contrat de l'Argentin avec le PSG. Sergio Busquets et Jordi Alba, autres vieux compagnons de route du FC Barcelone, devaient également être de l'aventure. Mais un grain de sable nommé Mauro Icardi pourrait enrayer la machine.

Le mari de Wanda Nara, détesté par la quasi totalité des joueurs argentins, dont Messi, a repoussé une proposition de River Plate, qui cherche un remplaçant à Julien Alvarez. Il l'a repoussée sans même l'étudier. Du coup, les Millonarios ont approché Luis Suarez, libre de tout contrat après son aventure à l'Atlético Madrid. L'entraîneur de River, Marcelo Gallardo, a même reconnu avoir discuté avec lui. Le Pistolero aurait refusé cette première approche mais pas totalement fermé la porte, si bien que les Gallinacés se prennent à rêver d'un renfort clinquant. Qui mettrait donc à mal le plan de Lionel Messi pour sa fin de carrière...

River Plate president Brito: “Yes, we have contacted Luís Suárez but it’s now only up to him”, he said on a potential deal for Luís. 🇺🇾 #transfers



River are looking for new striker as Julián Álvarez will join City. Suárez said few days ago: “I’m focused on European football”.