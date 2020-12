FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi s'exprimera sur son avenir pendant les fêtes !

Zapping But! Football Club Juventus Turin - FC Barcelone : notre simulation FIFA 21 (2ème journée - Ligue des Champions)

Ce matin, El Mundo Deportivo a révélé que Lionel Messi et son entourage n'avaient encore discuté de l'avenir du sextuple Ballon d'Or avec personne. Ni avec les prétendants comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City ni avec les candidats à la présidence du FC Barcelone, dont les élections auront lieu le 24 janvier. Le mystère est donc toujours entier concernant la couleur du maillot que portera l'Argentin en 2021/22 mais il pourrait se dissiper rapidement.

En effet, le journaliste de LaSexta Jordi Evole vient d'annoncer qu'il avait réalisé une interview avec Lionel Messi. On connaît déjà le nom de l'émission "Especial Messi con Evole" mais pas encore sa date de diffusion. Cependant, vu le commentaire d'Evole sur Twitter ("Cette année, le discours du Roi sera une interview"), on peut imaginer que ce sera pendant les fêtes. Le discours du Roi d'Espagne a lieu traditionnellement en début d'année en Espagne.

S'agira-t-il d'un coup de pression du génial Argentin ? De la confirmation qu'il partira coûte que coûte en juin, à la fin de son contrat ? En tout cas, cette intervention n'a rien d'anodine car les élections du Barça auront lieu trois semaines plus tard. Ses paroles pourraient grandement les impacter pour peu qu'il prenne position pour un candidat…

Leo Messi has given an exclusive interview with @laSextaTV. @jordievole, a reliable Spanish journalist sat down with Messi to have an in-depth conversation. He claims that Messi has revealed something “that will shock the world.” The interview will be realise end of this month. https://t.co/GYKicmjcQ4