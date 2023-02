FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi se désolidarise de son frère, il veut se rapprocher des Blaugrana !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

C'est une véritable bombe que Matias Messi a lâché sur le monde du football en assurant que son frère ne reviendrait jamais au FC Barcelone tant que Joan Laporta y serait. Mais finalement, il semblerait que ces propos n'engagent que lui et finissent par lui retomber dessus. Le journaliste d'El Chiringuito José Alvarez, très proche du FCB, assure que Lionel Messi n'est absolument pas sur la même longueur d'ondes que son frère. Bien au contraire...

"Ce qu'a dit Matias Messi n'a rien à voir avec Leo. Lui est en train de flipper, il voulait adoucir la situation avec Laporta." Un rapprochement du clan Messi avec le président honni qui les a mis dehors il y a deux ans ? Et ce alors que les négociations avec le PSG pour une prolongation n'avancent pas ? Effectivement, les propos de Matias Messi tombent bien mal. Surtout qu'ils ressemblent de plus en plus à une bravade ayant pour unique but de faire parler le Twitch de... son propre fils.