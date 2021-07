FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi serait en train de négocier son futur transfert

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le site de Marca vient de publier un article sur les vacances incroyables de Lionel Messi. Contrairement aux autres années, le nouveau champion d'Amérique du Sud n'a pas passé ses congés dans sa ville de Rosario ni dans une station balnéaire de son pays. Il est allé à Miami. Où il a loué une maison majestueuse avec immense devanture vitrée, piscine démesurée et accès direct à la mer, le tout avant de filer dans le non moins incroyable Seminole Hard Rock Hotel, qui a une forme de guitare et où les suites peuvent atteindre plus de 300 m2 !

Changer de lieu de résidence pendant ses vacances, c'est normal, mais rester dans la même ville, c'est bizarre, non ? A moins que Messi ne soit tout simplement en train de négocier son futur transfert ! En effet, sa prolongation au Barça prévoit deux saisons de plus en Catalogne puis deux ultimes dans un club au-delà de l'Atlantique, en Argentine (dans son club de cœur, Newell's Old Boys) ou plus sûrement en MLS. Et le principal courtisan américain de Messi se nomme l'Inter de Miami, présidé par David Beckham. Mêler les affaires au plaisir, ce serait un nouveau coup de maître pour La Pulga !

👀🤑 Así son los increíbles alojamientos de Messi en sus vacaciones en Miami https://t.co/yiKnHiVTrd — MARCA (@marca) July 20, 2021