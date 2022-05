FC Barcelone, PSG – Mercato : Messi serait ulcéré par l'attitude du Barça et de Laporta !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

S'il s'apprête à repartir pour une deuxième (et dernière?) saison au PSG, Lionel Messi (35 ans) n'apprécie que modérément la manière dont Joan Laporta évoque son départ dans les médias. Il y a encore quelques jours, dans les colonnes de l'Esportiu, le président du FC Barcelone ouvrait la porte à un retour, libre, de la Pulga et de Neymar Jr.

Après avoir demandé poliment les choses, Messi s'agace de la com' sauce Laporta !

Face à ces sorties médiatiques cherchant à vendre du rêve aux Socios, le septuple Ballon d'Or est plutôt agacé d'être mentionné à chacune des sorties présidentielles. Si l'on en croit les informations révélés dans l'émission El Larguero sur Cadena SER, Léo Messi, par l'entremise de son père et agent Jorge, a même tenté de faire passer un message à Joan Laporta il y a quelques mois : qu'on tourne la page et qu'on arrête de parler de lui à Barcelone.

Malgré cet appel poli l'invitant à plus de mesure, le président du Barça n'a rien changé de son discours centré sur Lionel Messi. Une attitude qui aurait « bouleversé et scandalisé le joueur et son entourage » selon les termes employés par la radio ibérique. C'est aujourd'hui et plus que jamais la guerre froide entre le clan Messi et le Barça !

Messi en colère contre Laporta et le Barça Lionel Messi serait très remonté contre le président du FC Barcelone Joan Laporta à qui il reproche de vendre du rêve à longueur d'interview aux supporters blaugranas. Un retour en Catalogne semble plus lointain que jamais pour la Pulga !

Alexandre Corboz

Rédacteur