FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi, une question de survie pour les Blaugrana ?

Beaucoup s'interrogent sur l'intérêt du FC Barcelone de faire revenir Lionel Messi. L'ancien gardien madrilène Santiago Canizares trouve dommage d'avoir voulu tourner la page en 2021, d'avoir pris un an et demi pour bâtir un nouvel effectif, un nouveau projet de jeu, pour finalement réintégrer l'Argentin, qui est de surcroît en bout de course. Ce samedi, Marca révèle une donnée très importante de cette histoire : le retour de Messi au Barça ne s'inscrit pas que dans la dimension sportive. Elle serait même, avant tout, financière...

Les sponsors refroidis par l'affaire Negreira

Le quotidien sportif explique en effet que plusieurs sponsors du FC Barcelone ont fait comprendre que l'affaire Negreira les avait refroidis. D'autres ont refusé de s'associer au FCB pour les mêmes raisons. Messi, par son aura, sa popularité, son statut de meilleur joueur du monde, rendrait confiance à tout le monde et notamment aux annonceurs. Marca révèle que le Barça a du mal à boucler le financement du remodelage du Camp Nou mais qu'avec son ancienne star de retour au bercail, les partenaires se bousculeraient au portillon. Le retour de Messi, c'est donc avant tout une question de survie économique pour les Blaugranas !