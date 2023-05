FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi utilisé pour étouffer un immense scandale ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L’avenir de Lionel Messi (PSG, 35 ans) devrait se décanter d’ici à la fin de la saison de L1, le 4 juin. En attendant, Eduard Romeu a envoyé un signal positif pour son retour au FC Barcelone cet été. « C’est un plan très rigoureux et conservateur, a affirmé à SPORT le vice-président économique du Barça. Nous l’avons terminé pour deux ans et je suis sûr qu’il sera approuvé. Je ne vois aucun problème à ce qu’il ne soit pas approuvé par LaLiga. Le 19, le comité délégué de LaLiga se réunira et nous aurons une réponse qui sera sûrement positive. »

« Le Barça essaye de dissimuler l’affaire Negreira en parlant de Messi »

Si le compte à rebours final a démarré, on ne croit pas trop à cet optimisme béat du côté de Madrid. Spécialiste du Real, le journaliste espagnol Edu Aguirre pense plutôt que le FC Barcelone fait tout ce tapage médiatique autour d’un possible retour de Messi cet été pour étouffer l’affaire Negreira ! « Le Barça essaye de dissimuler l’affaire Negreira en parlant de Messi », a-t-il affirmé haut et fort cette nuit dans l’émission El Chiringuito.

Pour résumer Selon un journaliste proche du Real Madrid, le FC Barcelone fait actuellement un lourd tapage médiatique au sujet d'un éventuel retour de Lionel Messi (PSG, 35 ans) afin d'étouffer les conséquences de l'affaire Negreira !

Bastien Aubert

Rédacteur