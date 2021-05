FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi va enfin briser le silence, la date est connue !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

La fin de saison est proche en Espagne. Samedi, la dernière journée de Liga aura lieu (18h) avec un dernier match pour l’honneur du côté du FC Barcelone. Les chances de titres étant ruinées, le club catalan jouera pour l’honneur sur la pelouse d’Eibar.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il pourrait alors s’agir du dernier match de Lionel Messi sous le maillot blaugrana. En fin de contrat en juin, l’attaquant argentin (33 ans) n’a toujours pas prolongé en plus d’être pisté par le PSG et Manchester City au mercato. On devrait néanmoins en savoir plus sur ses intentions ce week-end.

L'interview de Messi dans Olé devrait paraître ce samedi

Selon Mundo Deportivo, Messi a en effet prévu d’accorder une interview vérités au journal argentin Olé... qui paraitra ce samedi. Puisque la saison ne sera pas encore terminée en Espagne, doit-on vraiment s’attendre à des révélations sur son avenir personnel ?