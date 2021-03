FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi va trancher son avenir, le compte-à-rebours est lancé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

SPORT : « Compte à rebours »

SPORT met la pression sur Lionel Messi et parle de « compte à rebours » pour évoquer la décision du capitaine du FC Barcelone en vue de la saison prochaine. « Messi profite enfin d’une équipe et d’un état d’esprit positifs et cela le rapproche de la prolongation, assure le journal catalan. Il lui reste 100 jours avant la décision finale. »

AS : « Le Real Madrid est une équipe fantastique »

Prochain adversaire du Real Madrid en Ligue des champions avec Liverpool, Thiago Alcantara est un grand fan du club madrilène malgré son passé au FC Barcelone. Par ailleurs, le quotidien espagnol met en avant la résurrection d’Ousmane Dembélé, qui flambe dans le 3-4-2-1 de Ronald Koeman au Barça.

MARCA : « Je joue encore comme un gamin »

Marca donne la parole à Pedri, révélation du FC Barcelone aux côtés de Messi cette saison et convoqué en sélection espagnole. Comme SPORT avec « La Pulga », le journal madrilène a lancé le compte à rebours pour l’avenir de Sergio Ramos : 100 jours.

MUNDO DEPORTIVO : « 100 buts... de 19 joueurs différents »

Mundo Deportivo laisse place au domaine purement sportif et a analysé que le FC Barcelone avait marqué 100 buts en 43 matches cette saison avec 19 joueurs différents ! Seuls Samuel Umtiti, Miralem Pjanic et Sergio Busquets n’ont pas réglé la mire.