FC Barcelone, PSG - Mercato : Neymar a plombé Messi dans la course au titre

Il y a une semaine, le Paris Saint-Germain annonçait la prolongation de contrat de Neymar jusqu'en 2025. Et mettait du même coup un terme à la rumeur d'un retour du Brésilien au FC Barcelone. Car les dirigeants blaugranas commençaient à se montrer de plus en plus pressant concernant leur ancien joueur, un dirigeant ayant même été envoyé à Paris pour voir ce qu'il était possible de faire. D'ailleurs, il s'avère aujourd'hui que, même s'il était d'accord pour continuer avec Paris, la priorité de Neymar était bien de retourner en Catalogne.

Messi, Piqué and co assommés par cette annonce

Mais ça ne s'est pas fait et il semble que les répercussions aient été très importantes dans le vestiaire barcelonais. Journaliste du quotidien Sport, Joan Vehils explique en effet que ce n'est pas un hasard si le FC Barcelone n'a pas réussi à battre l'Atlético Madrid (0-0) au Camp Nou quelques heures après l'annonce de la prolongation de Neymar.

Il s'agissait d'un match décisif dans la course au titre, car le Barça serait passé en tête en cas de succès. L'officialisation de la continuation du Brésilien en France a constitué un coup de massue pour Lionel Messi, Sergio Busquets ou Gerard Piqué, tous ces tauliers qui l'adoraient autant dans le vestiaire que sur le terrain. Ainsi déstabilisés, ils ne sont pas parvenus à faire la différence face aux Colchoneros, lâchant définitivement prise dans la course au titre trois jours plus tard sur le terrain de Levante (3-3). Et voilà comment les Qataris ont une fois de plus plombé le géant catalan !