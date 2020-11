FC Barcelone, PSG – Mercato : Neymar et un autre crack promis à Messi pour le retenir ?

Dans quelle mesure l'avenir proche du FC Barcelone pourrait donner à Lionel Messi l'envie de rester au sein du club catalan ? Dans les prochains mois, l'élection du président du club va se révéler déterminante pour le projet sportif du club. Et retenir Lionel Messi est aussi un argument capital dans la quête du trône.

Dans cette optique, l'heure est aux grandes promesses pour assurer aux socios et à Messi qu'un grand FC Barcelone sera bientôt de retour. C'est exactement ce que propose Emili Rousaud, ancien collaborateur de Bartomeu avant sa démission avec fracas en avril. Désormais candidait au poste de président, Rousaud annonce une grande ambition sportive.

Neymar pourrait venir... à condition de retirer sa plainte

« Nous construirons l’équipe avec la direction sportive, avec celui qui est probablement le meilleur directeur sportif du monde. Nous sommes déjà tombés d’accord avec lui et nous espérons pouvoir l’annoncer pendant les élections », a tout d'abord annoncé Rousaud.

Par ailleurs, ce dernier assure que Neymar, à certaines conditions, serait une priorité pour l'été prochain. En compagnie d'un autre crack dont le nom pourrait être connu bientôt. « Il faut compléter l’équipe avec un ou deux joueurs franchise, qui terminent leur contrat en 2021 et 2022. L’équipe "Les meilleurs au Barça" et son directeur technique sont déjà en contact avec deux joueurs qui sont des mega-cracks mondiaux. Sur indication de mon directeur technique, à condition qu’il retire ses plaintes et fasse le tri dans son entourage, nous travaillons au retour de Neymar au Barça. En décembre, je pourrai annoncer le nom du second et il ne laissera personne indifférent. Et même si d’autres prononcent son nom, nous sommes les seuls à être en ligne directe avec lui », assure Rousaud. Une ambition à même de rassurer Lionel Messi ?