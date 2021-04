FC Barcelone, PSG - Mercato : Neymar prêt à un effort colossal pour retrouver Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Soit la presse espagnole est un peu mythomane sur les bords, soit Neymar est schizophrène. On devrait avoir la réponse d'ici très peu de temps. Car en France, il se dit que les avocats du PSG et ceux de l'attaquant brésilien sont en train de relire le nouveau contrat pour sa prolongation, qui pourrait être officialisée avant les demi-finales de la Champions League, si elles ont lieu. Mais en Espagne, on dit le contraire…

Neymar prêt à faire un effort, pas Haaland

Marca appuie la théorie d’un double jeu de la part du camp de Neymar. D’un côté, il y aurait cette prolongation de contrat avec le PSG mais de l'autre, il existerait des contacts avec l'équipe de Joan Laporta pour un retour au FC Barcelone. Et le quotidien (pourtant pro-Real) assure que pour retrouver Lionel Messi du côté du Camp Nou, le Ney serait prêt à tout, notamment réduire son salaire de façon conséquente.

Marca assure que Neymar en est à sa deuxième proposition de réduction de salaire. Mais le Barça joue sur du velours car il sait que les relations avec le PSG sont très tendues, que le club de la capitale ne lui fera aucun cadeau et que sa marge de manœuvre financière est étroite. Mais Laporte tient à frapper un grand coup cet été. Haaland et Neymar sont les deux noms auxquels il pense. Mais il sait que le Norvégien (et surtout son agent, Mino Raiola) ne fera aucune concession au niveau financier, alors que Neymar oui.