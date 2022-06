FC Barcelone, PSG - Mercato : nouvel imbroglio entre Dembélé et le Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Rayonnant ces derniers mois, Ousmane Dembélé jouera-t-il encore au FC Barcelone la saison prochaine ? Le champion du monde français arrivera à la fin de son contrat à la fin du mois de juin et n’a toujours trouvé aucun accord avec le Barça pour prolonger. Xavi ne sait d’ailleurs pas s’il pourra compter sur son attaquant la saison prochaine, selon le journaliste Ferran Correas.

La même source indique également que le FC Barcelone a formulé une nouvelle offre et attend maintenant une réponse. Mais l’encourage d’Ousmane Dembélé dit qu’il n’a rien reçu. Pour autant, la volonté de l’ailier serait de continuer avec le club catalan, même si d’autres clubs sont là. Le dossier pourrait se décanter dans les prochaines semaines, si le Barça arrive à trouver des fonds supérieurs. À suivre...

↪️ Dembele’s entourage also says their will is to reach an agreement with Barça, despite receiving other offers. They’re still yet to reach a total agreement w/ another club. Barça believes they’ll speak again once the economic levers are activated. @ferrancorreas #Transfers 🇫🇷