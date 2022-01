FC Barcelone, PSG - Mercato : on connaît la destination rêvée de Dembélé !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est le quotidien l'Equipe qui fait le point ce soir sur le dossier Ousmane Dembélé. Nous informant que le FC Barcelone a bel et bien tenté de placer son joueur au PSG ces derniers jours.

Cela ne devrait pas se faire. Et pour cause, selon l'Equipe, "Ousmane Dembélé ne s'en est pas caché ces derniers mois : il privilégiera comme prochaine étape de sa carrière un passage en Angleterre. Deux clubs semblent aujourd'hui disposer d'atouts pour l'accueillir : Manchester United et Chelsea. Les Blues de son ancien entraîneur Thomas Tuchel sont particulièrement intéressés et auraient les faveurs du joueur, qui garde un très bon souvenir du technicien allemand."

Le dossier est encore loin d'être terminé...