FC Barcelone, PSG - Mercato : Paris dans le dossier, Dembélé crispe Laporta

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Rien ne bouge et on en finit même par se demander si le dossier avec le FC Barcelone va avancer. On parle ici de l'éventuelle prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé, qui garde toujours pour lui ses envies d'avenir.

Au FC Barcelone, on en a remis une couche en fin de matinée, avec les propos du président, Joan Laporta, incité à commenter le silence de son joueur lors de réunions avec les socios du Barça. Extrait : "Dembélé a une proposition sur la table, mais il ne l'a pas acceptée. Cette proposition est faite depuis un certain temps. Mais nous n'avons pas de réponse de son agent."

Précision, et elle est de taille, le PSG est apparu dans le dossier depuis des semaines. Et on se demande si l'un n'est pas la cause de l'autre...

Pour résumer L'attaquant français du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, fait toujours attendre sa réponse quant au nom de son futur club. Il a bel et bien une proposition du FC Barcelone afin de rester en Catalogne, mais ne donne aucune nouvelle à ses dirigeants.

Benjamin Danet

Rédacteur