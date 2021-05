FC Barcelone, PSG - Mercato : Pini Zahavi rappelé pour boucler le dossier Neymar !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Les médias espagnols en étaient convaincus hier : l'issue de Manchester City-PSG déterminerait l'avenir de Neymar. Un exploit synonyme de qualification et le Brésilien aurait prolongé dans la capitale française. Une élimination, comme cela s'est finalement produit, et il prendrait ça comme prétexte pour retrouver son ami Lionel Messi au FC Barcelone.

C'est donc le deuxième scénario qui s'est écrit avec une attitude générale de Neymar sur l'ensemble de cette demi-finale de Champions League qui a largement déplu. Alors qu'il semblait investi dans le collectif parisien depuis son départ avorté de l'été 2019, le Brésilien est retombé dans ses travers, entre individualisme et geste d'humeur à l'attention de ses coéquipiers.

De quoi envisager un départ en juin ? C'est la théorie défendue par le quotidien espagnole AS. Selon lui, Joan Laporta aurait même fait appel au seul homme susceptible de décanter la situation en sa faveur : Pini Zahavi. Le super agent, à l'origine du célèbre transfert à 222 M€ du Ney à Paris en 2017, a déjeuné avec Laporta avant même que celui-ci ne soit élu président du FC Barcelone. Au menu, l'avenir de Neymar mais aussi de David Alaba. Ce dernier devrait aller au Real Madrid. Mais pour le premier, tout est encore possible…

