FC Barcelone, PSG – Mercato : Piqué a des réserves sur un retour de Messi au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Dans un entretien au journaliste Gerard Romero, Gerard Piqué a évoqué le sujet à la bouche de tous les Barcelonais : le possible retour de Lionel Messi au Barça après un exil de deux saisons au PSG. S'il estime que ce retour serait « incroyable » pour les fans, toujours aussi amoureux du septuple Ballon d'Or comme ils l'ont récemment démontré en scandant son nom lors de Kings League, l'ancien défenseur a plus de réserve sur le reste.

Pour Piqué, c'est Messi qui a la clé !

Si Rafa Yuste, le vice-président du FC Barcelone a ouvert la porte en grand à un retour de Messi, Piqué voit surtout ça comme de la com' : « Je connais Rafa Yuste, je sais comment il est. C’est une personne formidable qui vous dira toujours ce que vous avez envie d’entendre ».

Désormais, Gérard Piqué attend des faits et surtout une envie réelle et affirmée de Léo Messi de rentrer dans son club de toujours... Et non d'y revenir à défaut parce qu'il n'a pas trouvé mieux ailleurs : « Forcer la situation peut être contre-productif. Les choses doivent avancer naturellement. Si cela doit se faire, ça se fera. Quand il y a une envie des deux côtés, une opération dans le football peut toujours aboutir ». Le message est passé.