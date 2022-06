FC Barcelone, PSG - Mercato : pourquoi la Juventus garde la main pour Di Maria

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Poussé vers la sortie au PSG alors qu'il rêvait d'y conclure sa carrière européenne, Angel Di Maria est très vite entré en négociations avec la Juventus Turin pour un dernier contrat de deux ans. Mais alors qu'il ne restait que quelques détails à régler avant de parapher le contrat, les discussions tournent aujourd'hui au ralenti. En cause ? L'intérêt du FC Barcelone pour l'Argentin de 34 ans. Or, ce dernier préférerait mettre le cap sur la Liga et la Catalogne plutôt que sur la Serie A et le Piémont.

Mais ce mardi soir, le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi assure que la Juventus est toujours en pole sur le dossier Di Maria. Le Barça serait "venu aux nouvelles, mais sans plus". Et pour cause ! Les Blaugrana n'ont pas les moyens de payer le salaire parisien de l'ailier, voire même de l'approcher. En outre, ils sont dans une phase de rajeunissement de l'effectif. Enfin, ce ne sont pas les ailiers qui manquent dans leur effectif. Dans l'idéal, la saison prochaine, Xavi aimerait aligner un trident Fati-Lewandowski-Torres. D'où un intérêt pas très prononcé pour l'ancien Parisien...

En fin contrat avec le #PSG, Di Maria reste en contacts avancés avec la #Juventus #Turin, même si le dossier prend plus de temps que prévu. Le #Barça est effectivement venu aux nouvelles, mais sans plus pour le moment. Pour l’instant, la Vieille Dame garde la pole. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 7, 2022

Pour résumer En fin de contrat au PSG, Angel Di Maria (34 ans) est en négociations avancées avec la Juventus Turin. Mais il espère un coup de fil du FC Barcelone, où il préférerait aller. Cependant, il n'est pas une priorité pour les Blaugrana.

Raphaël Nouet

Rédacteur