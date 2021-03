FC Barcelone, PSG - Mercato : premier coup de tonnerre entre Laporta et Messi !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Quatre mois et demi après la démission de Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta a été élu ce dimanche à la présidence du FC Barcelone. Déjà à la tête du club catalan entre 2003 et 2010, l'Espagnol a du pain sur la planche notamment pour convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat avec les Blaugrana.

La demande de Laporta à Messi

Joan Laporta Credit Photo - Icon Sport

"Il y a exactement 20 ans aujourd'hui, un certain Messi débutait avec les jeunes du Barça. Et qu'il soit venu voter aujourd'hui signifie que Leo aime le Barça. Entre tous, on va le convaincre de rester", a affirmé le nouvel homme fort des Catalans quelques minutes après son élection. Mais selon les informations de l'émission espagnole El Chiringuito TV, Laporta voudrait demander à la star argentine de baisser son salaire de moitié. La Pulga sait donc à quoi s'en tenir pour son prolongation.