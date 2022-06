FC Barcelone, PSG - Mercato : rebondissement inattendu pour Di Maria ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La Juventus Turin s'était promis de mettre un terme au feuilleton Angel Di Maria jeudi dernier. Mais presqu'une semaine plus tard, la Vieille Dame n'a pas renoncé à le recruter même si elle attend toujours un signe. Ce mercredi, le quotidien turinois Tuttosport relaie des photos de l'ailier de 34 ans en train de s'entraîner chez lui, tout de blanc et de noir vêtu. Un signe ? Pas sûr...

Car depuis hier, Di Maria a reçu le genre d'offre qui fait réfléchir. Son compatriote Carlos Tevez, nommé entraîneur de son club de cœur, Rosario Central, voudrait le faire revenir ! "Je n'ai pas encore parlé avec le Fideo, a déclaré l'Apache lors de sa première conférence de presse. En vrai, je n'ai même pas encore parlé avec ma femme (rires)... SI je le veux ? Qui n'en voudrait pas ?!? Je sais ce que représente Di Maria pour ce club. Quand ce sera plus calme, je l'appellerai. Nous connaissons ses qualités et ce serait très positif qu'il vienne." Di Maria a fait savoir qu'il souhaitait en Europe en 2022-23, histoire d'arriver en forme à la Coupe du monde qatarie. Mais la possibilité de revenir chez los Canallas pourrait le faire réfléchir...

