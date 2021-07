FC Barcelone, PSG - Mercato : salaire, date de signature, reprise... tout est ficelé pour Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Lionel Messi aura été l’une des vedettes de l’été. Après avoir agité les rumeurs autour de son avenir pendant des mois, l’attaquant argentin n’a toujours pas prolongé au FC Barcelone et il semble aimer se faire désirer. La preuve, « La Pulga » n’a toujours rien signé de manière formelle avec le Barça ! Actuellement en vacances en famille après avoir remporté la Copa América de belle manière (MVP), le joueur de 34 ans aurait néanmoins tout ficelé avec son clan en coulisses.

Selon José Alvarez, Messi est ainsi attendu à Barcelone le lundi 2 août prochain pour effectuer des tests PCR au centre d’entraînement. Sans y avoir encore re-signé, donc. Les deux parties auraient un accord tacite en ce sens. « Messi veut le Barça et le Barça veut Messi, a assuré le journaliste espagnol dans l’émission El Chiringuito hier soir. Il a l'autorisation de s’entraîner avec le club jusqu’à l’annonce de sa prolongation. » Le lendemain de son retour en Catalogne, l’international argentin devrait passer les tests physiques indispensables à toute reprise d’activité (comme CR7 hier).

La suite devrait alors s’accélérer au niveau contractuel. Comme déjà évoqué hier par SPORT, une officialisation de sa prolongation au FC Barcelone devrait être annoncée avant sa reprise à l’entraînement collectif le vendredi 6 août... soit deux jours avant le Trophée Gamper contre la Juventus Turin au Camp Nou. Les retrouvailles avec son grand rival Cristiano Ronaldo pourraient alors servir de tremplin pour présenter la grande nouvelle aux socios. On notera enfin que Messi a bel et bien donné son aval pour baisser son salaire de moitié, condition sine qua non à sa signature.

