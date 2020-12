FC Barcelone, PSG – Mercato : son été 2020, son spleen ... Les premières vérités de Messi ont fuité !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

D'ici quelques jours, le 27 décembre prochain pour être précis, la Sexta diffusera un entretien exclusif de Lionel Messi (FC Barcelone). Une sortie attendue – à quelques jours d'être libre de signer dans le club de son choix - et dans la mesure où le sextuple Ballon d'Or ne s'était plus expliqué sur son avenir depuis la fin de l'été 2020.

« J'ai un peu traîné au début de saison »

RAC1 a diffusé ce matin les premiers extraits de cet entretien vérités où Messi ne cache pas avoir vécu un mauvais moment à l'intersaison : « C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment cet été. C'était avant. Ce qui s'est passé avant l'été, la façon dont la saison s'est terminée, le burofax et tout ça…Ensuite, j'ai un peu traîné au début de la saison ».

Même s'il donne parfois l'impression de trainer son spleen au Barça depuis, Messi assure pourtant du contraire : « Aujourd'hui, je vais bien et j'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui nous attend. Je suis excité. Je sais que le club traverse une période difficile et que tout est difficile autour de Barcelone, mais je suis impatient ».