FC Barcelone, PSG - Mercato : un ancien du Real Madrid veut réunir Messi, Suarez, Busquets et Alba !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

David Beckham a de grands projets pour sa franchise, l'Inter Miami. Pour l'instant, celle-ci a dû se contenter d'un champion du monde (Blaise Matuidi) et d'un ancien canonnier de Liga et de Serie A (Gonzalo Higuain). Mais l'ancienne star anglaise veut plus, beaucoup plus. Selon Marca, elle aurait l'intention d'aligner pour le début de la saison 2023-24 quatre joueurs ayant participé à l'ultime sacre du FC Barcelone en Champions League (3-1 contre la Juventus en 2015).

Ces quatre stars sont Lionel Messi (34 ans), Luis Suarez (35 ans), Jordi Alba (33 ans) et Sergio Busquets (33 ans). Le premier à débarquer pourrait Suarez, en fin de contrat à l'Atlético Madrid en juin. Messi et Busquets verront leurs contrats respectifs avec le PSG et le Barça prendre fin en 2023. Alba, lui, sera libre en 2024 et il faudra donc payer une indemnité si Miami le veut un an plus tôt. Une belle entreprise pour Beckham mais qui risque de se heurter aux limites du salary cap en vigueur en MLS même si les quatre joueurs, très amis en dehors des terrains, pourraient faire des efforts histoire de rejouer une dernière fois ensemble sous le chaud soleil floridien...

Le projet fou de David Beckham !https://t.co/JQyQd5uA37 — Foot Mercato (@footmercato) March 26, 2022

Beckham veut réunir Messi, Suarez, Alba et Busquets à Miami Désormais propriétaire de l'Inter Miami, David Beckham aurait l'intention de réunir quatre des vainqueurs de la dernière Champions League du FC Barcelone, Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets dans son équipe à l'horizon 2023.

Raphaël Nouet

Rédacteur