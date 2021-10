Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Cité parmi les principaux accusés du fiasco de la non-prolongation de Lionel Messi, Rafa Yuste (vice-président du FC Barcelone) est sorti du silence dans les colonnes de Mundo Deportivo. Pour lui, les petites rancoeurs sont une situation normale auquel il ne faut pas apporter trop de crédit.

« Dans toutes les négociations, et surtout avec les personnes à qui vous parlez et que vous aimez beaucoup, il y a différentes phases où la tension est normale, la tension positive, bien sûr. Lorsque les deux parties veulent continuer, mais que vous voyez que, pour de nombreuses raison - dans ce cas en raison du "fair-play financier" de la Liga - ce ne sera pas possible et il n'est pas possible pour l'autre partie de comprendre que c'est normal », a justifié le haut dirigeant du Barça.

Yuste se défend d'une erreur de gestion sur le cas Messi

Sa prise de bec avec Jorge Messi, le père et agent du nouveau joueur du PSG ? « Nous avons parlé et nous avons dit les choses très clairement, rien de plus, à aucun moment je ne me suis disputé avec lui. Je lui ai fait voir la situation du club, qu'à notre arrivée nous pensions qu'elle était mauvaise, mais que lorsque nous étions déjà en train de négocier nous avons découvert que c'était encore pire. Et cela devait être expliqué ».

S'il reconnaît une erreur, Rafa Yuste la place dans l'excès d'optimisme qui a bercé le Barça jusqu'au milieu du mois d'août : « Le voir prolonger était une illusion que nous avions tous. Je veux être franc, en tant que vice-président, cela a créé une frustration que Leo n'ait pas continué, mais au sein de cette frustration, je suis également très fier de voir que le président et le conseil d'administration pensent que le club est passé en premier. Cela doit être ainsi ».