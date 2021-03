FC Barcelone, PSG - Mercato : un indice de plus sur l'avenir de Lionel Messi ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Ce sera, à n'en pas douter, LE feuilleton du printemps. A toutes les sauces, sur toutes les chaînes, dans tous les journaux. Que décidera Lionel Messi, l'actuel milieu de terrain du FC Barcelone, en fin de contrat dans quelques mois ? Direction Paris et le PSG, Manchester, et City, ou une prolongation de vie, et de contrat, en Catalogne ?

Toutes les hypothèses sont avancées. Et les propos de chacun étudiés. Derniers en date, ceux de son ancien partenaire, Carles Puyol, interrogé par la radio catalane, RAC1. Rien de déterminant, mais de toute évidence, l'Argentin n'a pas le blues à l'heure actuelle et ne rêve pas déjà d'ailleurs.

"J’ai récemment discuté avec lui. Je le vois bien, avec de l'envie. Cela représenterait une très bonne nouvelle pour les Catalans s'il reste, je pense qu'il est au meilleur endroit. Après, chacun décide de ce qu'il veut, il faudra comprendre et respecter la décision qu'il prend."