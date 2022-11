FC Barcelone, PSG – Mercato : un jeune crack très convoité en dit plus sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Youssoufa Moukoko est l'une des dernières révélations du football européen. À tout juste 18 ans, l'attaquant allemand du Borussia Dortmund enchaîne les apparitions en Allemagne et a même réussi à marquer ses premiers buts. Des performances qui attireraient les plus grands clubs, comme le FC Barcelone ou le PSG.

« Je prendrai ma décision au bon moment »

D'autant plus que le principal intéressé sera en fin de contrat avec le BVB en juin prochain. Youssoufa Moukoko a fait le point, en conférence de presse. « Je prendrai ma décision au bon moment. Je me sens si heureux au BVB et je sais qu'Edin Terzić me fait confiance. Vous saurez si je décide de rester au BVB ou non », a déclaré celui qui va disputer le Mondial avec l'Allemagne.