FC Barcelone, PSG - Mercato : un nouveau prétendant inattendu pour Dembélé !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Ce matin, le quotidien espagnol Sport a fait un point sur le dossier Dembélé après la déclaration de son agent, hier, qui assurait que le joueur n'avait pas encore fait son choix mais que son avenir allait se décanter début juin. A priori, Chelsea était hors course en attendant que sa vente soit actée, ce qui ne devrait plus tarder. Il restait le PSG, où Luis Campos n'est pas chaud pour le faire venir, et le Barça, où les positions au niveau salarial sont très éloignées.

Mais toujours d'après Sport, un nouveau candidat a déclaré sa flamme et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Liverpool. Les Reds pourraient perdre Sadio Mané et Mohamed Salah, tous deux sous contrat jusqu'en 2023, dans les prochaines semaines. Le Sénégalais pourrait aller au Bayern Munich alors que l'Egyptien est suivi par le PSG. Les deux ont repoussé des propositions de prolongation du LFC. Si Liverpool a déjà paré au départ d'un des deux avec le recrutement de Luis Diaz cet hiver, il lui faudra attirer un autre ailier dans le cas où le duo s'en irait dès cet été. Et c'est là qu'arrive la piste Dembélé... Un premier contact aurait eu lieu entre les deux parties et la possibilité de porter le maillot rouge plairait au Français.

Liverpool made an inquiry for Ousmane Dembele, #LFC knows Sadio Mane will join Bayern, for €40M, Klopp is looking for replacements and Serge Gnabry, is tempted By Arsenal and Real Madrid interest. — Onkabetse Studios (@OnkabetseStudio) May 28, 2022

Pour résumer L'avenir d'Ousmane Dembélé continue à être enrobé de mystère. Mais un nouveau prétendant s'est dévoilé ces dernières heures en la personne du finaliste de la Champions League, Liverpool, qui s'apprête à perdre Mohamed Salah et/ou Sadio Mané.

Raphaël Nouet

Rédacteur