FC Barcelone, PSG - Mercato : un proche de CR7 pour remplacer Griezmann, Laporta a validé !

Le FC Barcelone risque de frapper un grand coup au mercato estival. Si un échange entre Antoine Griezmann (30 ans) et Saul Niguez (26 ans) était dans les tuyaux à l’origine, un changement de taille se serait produit en haut lieu. Selon Sport, le club catalan ne voudrait plus de Saul, jugé en perte de vitesse et doté d’une valeur marchande bien inférieure à celle du Français.

Joan Laporta ne ferme pas totalement la porte aux Colchoneros mais y vise désormais un certain João Félix (21 ans) ! Ce n’est pas la première fois qu’un tel échange est évoqué puisque le président des Matelassiers, Enrique Cerezo, avait dû démentir une telle rumeur en mai : « João est notre joueur franchise. Au final, les joueurs jouent où ils veulent. Griezmann veut jouer à Barcelone et João Félix à l’Atlético de Madrid. »

Selon El Chiringuito, le président du Barça serait lui-même très attiré par le coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise. Auteur de 7 buts et de 6 passes décisives cette saison en 31 matches de Liga, Felix présente l’avantage d’être un joueur dont la valeur est presque similaire à celle de Griezmann puisque les deux hommes avaient été recrutés en 2019 contre 120 M€.

🔵🔴'EL GRAN DESEO DE LAPORTA'



🗞️La información de @jotajordi13 sobre JOAO FÉLIX, en la PORTADA de @elchiringuitotv presentada por @FerminCanas pic.twitter.com/JITWj1C5h3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2021