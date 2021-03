FC Barcelone, PSG - Mercato : un sérieux rival émerge dans le dossier Messi

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Auteur dimanche de son 22 et 23e but de la saison en Liga lors de la victoire du FC Barcelone face à la Real Sociedad (6-1), Lionel Messi est dans une forme stratosphérique du haut de ses 34 ans. Mais la star argentine, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Barça, n'a toujours pas décidé de son avenir.

"Je pense que Messi jouera aux Newell’s, un jour ou l'autre"

Lionel Messi Credit Photo - Icon Sport

Courtisé par le Paris Saint-Germain et Manchester City notamment, la Pulga pourrait également retourner aux Newell's Old Boys, son club formateur. "Newell’s est aussi sa maison. C’est pour ça que je pense qu’il jouera ici, un jour ou l’autre. Si Diego Maradona l’a fait, Messi voudra également le faire. Ça arrivera, c’est certain ! J’espère juste que ça arrivera bientôt", a confié l'entraîneur du club argentin, German Burgos, dans les colonnes de La Capital.