FC Barcelone, PSG - Mercato : une annonce de taille est tombée pour Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone n’a fait qu’une bouchée de l’Athletic Bilbao hier pour soulever une 31e Coupe du Roi. Malgré une première période sans grande envolée lyrique, Lionel Messi & Co se sont fait violence après la pause pour surclasser des Basques recroquevillés dans leur moitié de terrain (4-0).

Le prodige argentin, en étant de grâce, a inscrit un doublé et a largement contribué à la victoire des siens. Joan Laporta a une nouvelle fois annoncé son intention de prolonger « La Pulga », dont le contrat expire en juin et qui est courtisé par le PSG au mercato.

« Je suis convaincu que Leo veut rester »

« Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça. Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous, a expliqué le président du FC Barcelone à Telecinco. C'est notre voeu le plus cher. Leo a fait une démonstration, avec une équipe qui a joué à un niveau très élevé. On avait très envie de regagner. Je me réjouis pour tous les joueurs et l'encadrement technique, tout le monde. Espérons que ce soit la première coupe d'un nouveau cycle de nombreuses autres. »