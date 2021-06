FC Barcelone, PSG - Mercato : une offre de dernière minute pour détourner Messi d'une prolongation via un maxi échange

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Non, le feuilleton concernant l'avenir de Lionel Messi n'est pas fini. Tant que l'Argentin n'aura pas paraphé de nouveau contrat avec le FC Barcelone, les spéculations continueront. Et comme il est au Brésil pour au moins trois semaines afin de disputer la Copa América avec l'Argentine, on devrait donc avoir droit à des rumeurs aussi incertaines que farfelues jusqu'à début juillet. Au moins.

Intérêt du Barça pour Gündogan et Mahrez

Hier soir, c'est l'émission El Chiringuito qui a lâché quelques scoops. Le journaliste José Alvarez a assuré que Manchester City avait contacté directement Jorge Messi, père et agent du sextuple Ballon d'Or. Déçus par leur défaite en finale de la Champions League, leur objectif suprême, les Citizens voudraient frapper un énorme coup afin de permettre à Pep Guardiola de remporter enfin ce trophée.

Dans le même temps, le FC Barcelone aurait pris des renseignements sur le milieu de terrain allemand des Citizens Ilkay Gündogan (30 ans), sous contrat jusqu'en 2023. Et le nom de Ryad Mahrez, bourreau du PSG en demi-finales de C1 cette saison, a également été prononcé. Messi dans un sens, Gündogan et Mahrez dans l'autre… Ça sent le maxi échange ! Néanmoins, José Alvarez a expliqué qu'il ne s'agissait que de simples contacts et que Messi avait tout de même 85% de chances de prolonger à Barcelone.