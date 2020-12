FC Barcelone, PSG - Mercato : une offre inespérée et non refusable arriverait pour Lionel Messi

La campagne bat son plein. Celle des différents candidats à la présidence du FC Barcelone. Plusieurs personnalités au départ et un seul nom à l'arrivée, celui de Lionel Messi. Qui pourra, comme vous le savez, partir de Barcelone au mois de juin prochain si il le désire. En attendant, et en dépit des rumeurs qui envoient la Pulga au PSG ou encore à Manchester City, l'ancien président Joan Laporta (2003-2010) se veut rassurant sur le dossier.

Dans un entretien accordé à ESPN, Laporta souhaite convaincre quiconque qu'avec lui, l'argentin restera. Et ce pour une raison simple : Messi lui fait confiance. Extrait : "On lui a menti da manière répétée et les choses ne se sont pas passées comme tout le monde aurait voulu. Il est à un point de sa carrière où il veut continuer à avoir du succès et gagner des titres. Il ne peut pas accepter que d’autres équipes gagnent la Ligue des champions et que le Barça, avec Messi, le meilleur joueur de l’histoire, ne soit pas assez compétitif pour le faire(...)En plus d’améliorer la situation financière du club, la priorité est de faire une proposition à Messi qui le convaincra de rester. J’espère arriver à temps. Mais j’ai un avantage sur les autres: j’ai sa confiance. Il sait que l’offre que je lui ferai sera réelle et que je m’y tiendrai."