FC Barcelone, PSG – Mercato : une piste s’envole définitivement pour les deux clubs !

Le FC Barcelone et le PSG suivaient depuis plusieurs mois un milieu de terrain en vue d’une arrivée lors du mercato hivernal. Une opération qui aurait pu permettre aux deux clubs de se renforcer de manière considérable. Malheureusement, cette piste n’aboutira pas.

En effet, l’Inter Milan vient d’annoncer officiellement la prolongation du milieu de terrain croate Marcelo Brozovic jusqu’en juin 2026. Le milieu de terrain arrivait en fin de contrat en juin prochain et était dans le viseur du PSG et du Barça. Les deux clubs vont devoir se tourner vers un autre joueur.

✍️ | RENEWAL @brozocrypto signs a new deal with Inter until 2026 🖤💙🇭🇷



