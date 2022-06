FC Barcelone, PSG - Mercato : une terrible vengeance se profile pour Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Face au FC Barcelone qui fait des courbettes à Robert Lewandowski, le Bayern Munich a trouvé le moyen de répondre et s’octroyer une petite vengeance sur les catalans en leur chipant un joyaux de la Masia. Les Bavarois ont repéré un joueur chez les cadete A (équipe première U16).

Il est arrière-gauche, il s’appelle Adam Aznou, il est formé à la masia, déjà considéré comme le potentiel successeur de Jordi Alba et il n’a que 16 ans. Le Bayern l’a repéré tout comme Dortmud et Benfica et serait prêt à proposer une offre sur laquelle le Barça ne pourrait pas s’aligner.

Le champion d’Allemagne est prêt faire franchir au jeune catalan le pas dans la cour des grands selon le quotidien espagnol As. En pillant le Barça directement dans son centre de formation, il semblerait que le Bayern ait à cœur de montrer que prendre Lewandowski a un prix.

Le club allemand est sur le point de signer Adam Aznou de Barcelone pour un transfert gratuit. Aznou aura 16 ans le 2 juin et arrive au terme de son contrat au Camp Nou. pic.twitter.com/tmxny9s46c — LaligaFr (@FrLaliga) May 28, 2022

Pour résumer Le Bayern a des vues sur "un joyau de la Masia" selon As et veut Adam Aznou, arrière gauche des U16 du Barça pour se venger. Le FC Barcelone veut Lewandowski, il devra le payer en lâchant ses pépites. La tendance de la génération Pedri, Gavi, Ansu Fati, Nico incite les grands clubs a regarder les joueurs formés au Barça de plus en plus jeunes.

