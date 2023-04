FC Barcelone, PSG - Mercato : Xavi a trouvé aussi fort que Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Depuis une semaine, Lamine Yamal s'entraînait avec les professionnels du FC Barcelone et il était question de ses grands débuts au plus haut niveau. Cela aurait pu se produire mercredi à Vallecas (1-2) mais Xavi a préféré attendre hier, à l'occasion de la réception du Betis Séville (4-0). Voyant que les choses se passaient bien pour son équipe, l'entraîneur blaugrana a fait débuter le jeune ailier à dix minutes de la fin, faisant de lui le plus jeune joueur de l'histoire du club blaugrana, à 15 ans et 290 jours.