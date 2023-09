FC Barcelone, PSG - Mercato : Xavi en remet une couche sur le départ de Dembélé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone se porte bien. En témoigne, notamment, son récent succès, presque inespéré, en Liga face au Celta Vigo sur le score de 3-2 alors que Xavi et ses hommes étaient menés 2-0 à quelques minutes du coup de sifflet final.

Xavi ne suit pas le PSG

Un entraîneur du Barça qui compte, cette saison, sur un effectif de qualité, bien que privé, depuis quelques semaines, d'un certain Ousmane Dembélé, parti au PSG lors du Mercado estival. Le départ a-t-il été dirigé par Xavi ? Oui de toute évidence, comme il s'en est expliqué face aux médias.

"Je n’ai pas regardé les matches du PSG. Je me préoccupe de mes rivaux en Liga et en Ligue des champions et je ne regarde pas le PSG. Je n’ai aucune rancune, je l’aime de la même manière et je lui souhaite le meilleur. Mais je suis content de l’équipe que j’ai."

