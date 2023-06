FC Barcelone, PSG - Mercato : Xavi fait une nouvelle annonce forte sur Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Libre de tout contrat cet été, Lionel Messi a fait d'une retour au FC Barcelone sa priorité, comme l'a confirmé ce lundi son père et agent après avoir rencontré le président blaugrana, Joan Laporta.

"La situation est entre les mains de Laporta et Jorge Messi"

Mais en proie à de grosses difficultés économiques, le Barça pourrait ne pas être en mesure de faire revenir la star argentine, qui aurait donc choisi une deuxième option pour son avenir. Et d'après The Athletic, il s'agirait de la franchise de MLS de l'Inter Miami.

Après le match amical ce mardi entre Vissel Kobe et le FC Barcelone (0-2), l'entraîneur du Barça, Xavi, a de nouveau été interrogé sur le possible retour de Lionel Messi en Catalogne. "La situation est entre les mains de Joan Laporta et Jorge Messi, nous verrons comment cela se terminera", a répondu le technicien espagnol.

Fabien Chorlet

Rédacteur