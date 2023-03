FC Barcelone, PSG - Mercato : Xavi invite Messi à imiter... Michael Jordan !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'opération séduction est officiellement lancée au FC Barcelone pour un retour de Lionel Messi. Ce vendredi, à la veille du déplacement du leader de la Liga à Elche, le vice-président, Rafa Yuste, et Xavi ont ouvertement évoqué la possibilité de faire revenir l'Argentin. Et l'entraîneur du FCB s'est montré particulièrement enthousiaste, invitant son ancien partenaire à faire comme Michael Jordan lors de son retour victorieux aux Chicago Bulls, conclu par une saison de légende en 1997-98 surnommée The Last Dance (la dernière danse).

"Je ne crois pas que ce soit le moment de parler du retour de Leo. J'ai de l'amitié pour lui et je parle volontier de lui, mais ce n'est pas le moment. Ni pour son bien, ni pour celui du club. C'est un sujet sur lequel nous travaillons mais il y a un monde entre maintenant et ce que l'on voudrait faire. Evidemment que je suis amoureux de lui ! Je l'ai vu grandir. Il est exemplaire. C'est normal qu'il y ait l'espoir d'une Last Dance, comme Michael Jordan. Oui, il peut revenir et je serai le premier à m'en réjouir. C'est le club de sa vie, il est le meilleur joueur de l'histoire, mais, encore une fois, ce n'est pas le moment. Nous sommes à un mois de remporter deux trophées. Il ne faut pas parler de Messi mais d'Elche, du Real Madrid et de tous ceux qui viennent."